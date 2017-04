Lærere er jaget vildt på Facebook

Ytringsfriheden er grundlovssikret, men det er ikke alle ytringer, der er lovlige. For lærere kan det være et minefelt.

Lærere får problemer

Lærerforeningen IMAK beretter, at de den seneste tid er blevet kontaktet af medlemmer, der er røget ud i problemer efter, at de har givet deres mening til kende via de sociale medier eller i kommentarfelterne under artikler på Sermitsiaq.AG eller KNR.gl.

- Aktuelt har vi blandt andet en sag hos Ombudsmanden, fordi en ansat i en kommune har fået en irettesættelse på grund af et opslag på Sermitsiaq.AG. Et opslag, som efter IMAKs opfattelse holder sig inden for det lovlige; ikke mindst fordi det ikke fremgår af opslaget, hvor vedkommende er ansat. Vi venter spændt på Ombudsmandens afgørelse, men, kan desværre ikke komme med noget mere konkret i sagen, indtil vi har afgørelsen, oplyser faglig sekretær hos IMAK, Lisbeth Frederiksen, til AG.

Jævnlige henvendelser fra lærere

Hun beretter videre, at fagforbundet jævnligt modtager henvendelser fra lærere, som føler, at deres ret til at ytre sig bliver forsøgt krænket. Det er typisk skolelederne, som beder lærerne om at begrænse sig.

