Lærere er isbjørne-vagter

Redaktionen Torsdag, 31. maj 2018 - 10:13

Forældre til skolebørn i Ittoqqortoormiit frygter det værste kan ske for deres børn, hvis en sulten isbjørn kommer for tæt på. Den østgrønlandske by oplever nu, at isbjørne kommer til udkanten af byen omkring ti gange i løbet af en måned.

Det skriver avisen AG.

Utryghed

- De mange isbjørne i nærheden af vores by skaber utryghed. Og her tænker jeg især på skolebørn og gangbesværede. Vi frygter, at det værst tænkelige kan ske, hvis en isbjørn kommer for tæt på børn eller gangbesværede, siger Jørgen Danielsen, der arbejder som timelærer i Ejner Mikkelsenip Aluarpia i Ittoqqortoormiit, hvor der går omkring 50 skolebørn fra 1. til 9. klasse.

Der er konstateret skimmelsvamp i skolen, og den bliver for tiden ikke brugt i undervisningstimerne. Undervisningen foregår i kommunens bygninger andre steder i byen og et af de steder, hvor der bliver undervist ligger i udkanten af byen.

Skiftende vagter

- Børnene opholder sig tæt skolen under frikvarterer, og vi skiftes til at være gårdvagter eller snarere sagt isbjørnevagter. Vi holder ekstra øje med, om der kan være isbjørne i nærheden, siger Jørgen Danielsen.

Læs hele artiklen i avisen AG, som du kan få adgang til herunder: