Lær at tage fede billeder i Sisimiut

I dagene før Arctic Sounds Music Festival i Sisimiut har personer med interesse for fotografi nu en mulighed for at deltage i en foto-workshop.

Inuuteq Kriegel og Inuuteq Storch er arrangører bag foto-workshoppen.

- Det er åbent for alle som har interesse for fotografi og som gerne vil lære nye områder indenfor fotografi at kende. Workshoppen vil indeholde fremlæggelser, foto-opgaver og debatter om forskellige emner indenfor fotografi, skriver arrangørerne.

Workshops afholdes i april

Inuuteq Storch er uddannet i ICP (International Center of Photography) i New York City i USA, samt gået på fotoskolen Fatamorgana i København. Udover sin skolegang har Inuuteq Storch udstillet sine værker i USA, Norge, Danmark og i Grønland og været med til at udgive bøger.

Foto-workshoppen vil blive afholdt i 'Serravik' i dagene 3. 4. og 5. april fra klokken 20:00 til 22:30.

Hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om workshoppen kan du tilmelde på denne mail: inuuteq@arcticsounds.gl