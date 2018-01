Lær at danse som Beyoncés dansere

Næste weekend, den 10 og 11. februar 2018, har alle Nuuks unge borgere muligheden for at være med i en gratis to-dages Hip Hop workshop med den verdenskendte danser Tony Stone.

Tony Stone er danser og koreograf fra Los Angeles og har arbejdet med Beyoncé, LL Cool J, Diana Ross og Kelis. Han har optrådt og koreograferet på tv- og underholdningsprogrammer: So You Think You Can Dance og på Danish Music Awards.

Tony gæstede første gang Nuuk i 2015 hvor han arbejdede sammen med danseren Alexander Montgomery-Andersen og unge danseelever fra Qiajuk Studio på projektet ’IdentiD’ – et projekt om identitet som blev til en danseforestilling og kortfilmen ’IDance’.

I forbindelse med Qiajuk Studios’ 5 års jubilæum gæster Tony Nuuk for igen at give workshops for ALLE Nuuks unge mellem 12 og 21 år som er interesserede i at danse Hip Hop. De unge som deltager får også mulighed for at optræde med hvad de har lært i Qiajuks årlige danseshow ’QITIK 2018’ i Katuaqs Hans Lynge Sal, den 28. april 2018.