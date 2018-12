Læger: Vikarer koster 16 mio. kr. om året

Redaktionen Torsdag, 06. december 2018 - 08:05

Sundhedsvæsenet er trængt. Det er en permanent situation.

Det skriver avisen AG.

Ifølge Grønlands Lægeforening er et af de meget store problemer, at der hvert år skal afsættes over 16 millioner kroner ekstra på at lønne lægevikarer og sygeplejerskevikarer.

Lægeforeningen har regnet videre på nogle tal, som for nylig blev gengivet i avisen Sermitsiaq. Af dem fremgår, at der over en 10-årig periode (2008 til 2017) er udbetalt 131,6 millioner kroner til vikarbureaulæger.

Dobbelt op

- Omkostningen er altså pr. læge cirka det dobbelte af en overenskomstansat læge i vores sundhedsvæsen. Samlet har der været tale om en direkte merudgift for det grønlandske samfund på 65,8 millioner kroner, penge, der skønnes nødvendige for at opretholde den bemanding, man har sat sig for, oplyser lægekredsforeningens næstformand og kasserer, regionslæge Nicolai Hardenberg Larsen.

- Og beløbet skal formentlig tillægges rejseomkostninger, løn under rejsedage, en ændret effektivitet i en periode til introduktion af disse læger til arbejdsgange og IT-systemer, tilføjer han.

