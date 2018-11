Lægemangel går ud over de gravide

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. november 2018 - 15:26

Manglen på læger kommer nu til at gå ud over gravide kvinder i Aasiaat og omegn, der fra næste år bliver tvunget til at føde på sygehusene enten i Ilulissat eller Nuuk.

Det oplyser Sundhedsdepartementet i en pressemeddelelse og begrunder beslutningen med, at der ikke er læger i Aasiaat, som kan udføre kejsersnit eller håndtere blødningskomplikationer i forbindelse med fødsler.

Departementet oplyser, at der er tale om en midlertidig løsning, men som først skal evalueres om et år.

92 gravide på et år

Det oplyses, at der i en periode på et år fra 1. oktober 2017 og frem var 92 gravide i Region Disko – 49 fra Aasiaat og 43 fra byer og bygder i regionen. Heraf var der 51 fødsler på det lokale regionshospital, mens de øvrige primært fødte i Nuuk.

- Den midlertidige ændring af fødselsbetjeningen i Region Disko bliver indført, fordi der desværre ikke kan rekrutteres det personale, som er nødvendigt af hensyn til de fødenes sikkerhed. Jeg har stor forståelse for, at ændringen påvirker de gravide og deres familier, som havde en forventning om at kunne føde i Aasiaat. Det er samtidig vigtigt for mig at understrege, at beslutningen ene og alene er taget af hensyn til sikkerheden for de gravide og deres ufødte børn, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen ifølge pressemeddelelsen.