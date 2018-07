Lægeformand: Personalemangel øger risikoen for fejl

Redaktionen Onsdag, 04. juli 2018 - 11:03

Der bliver nu løbet så stærkt i sundhedsvæsenet, at det kan ende med at ramme patienterne, vurderer Hans Christian Florian Sørensen, der er formand for Lægeforeningen.

Det skriver AG.

Hans Christian Florian Sørensen arbejder til dagligt som regionslæge i Tasiilaq. Fra sin hverdag ved han, at personalet er parat til at gøre en ekstra indsats når det kniber. Men der er en grænse.

- Når der er personalemangel, arbejder folk hårdere. På et eller andet tidspunkt går det måske for stærkt, og så øges risikoen for at begå fejl. Det kan heller ikke undgås at få betydning, at Dronning Ingrids Hospital nu er nødt til at bremse for indtaget af patienter. Både diagnostik og behandling forsinkes, og tidsfaktoren er vigtig i forhold til sundhed og sygdom. I yderste konsekvens kan det betyde, at patientens situation forværres, og at der tilstøder alvorlige komplikationer, siger Hans Christian Florian Sørensen.

Sana har i år været tvunget til at lukke for sengepladser i sommerperioden, fordi der mangler sygeplejersker.

