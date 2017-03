Lader hånt om jagtresultater

Viljen fejler ikke noget, når rensdyrjagten eller jagt på andre fangstdyr begynder. Men viljen er derimod ikke særlig stor, når fangsten skal indrapporteres til selvstyret. Det er sløseri, der kan betyde frakendelse til at kunne få udstedt licens til rensdyrjagt i fem år. Manglende fangstrapportering svækker også fastsættelsen af kvoten på rensdyr, meddeler departementet for fangst.

Departementet har nu modtaget fangstrapporteringer fra sidste år, men det er langt fra alle, der har udfyldt fangstrapporteringer. Fritidsjægere og erhvervsfangere, der ikke har afleveret fangsten sidste år risikerer at skulle købe rensdyrkød på brættet i stedet for selv at nedlægge byttet i naturen.

Erhvervsjægere er mere flittige til at indrapportere deres fangst, mens næsten halvdelen af fritidsjægerne ikke har rapporteret deres fangst af forskellige dyr i 2016.

