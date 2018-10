Låneord ødelægger grønlandsk sprog

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. oktober 2018 - 15:01

Oqaatsinik Pikkorissaavik har valgt at udbyde et helt nyt kursus i grønlandsk, der henvender sig til modersmålstalende, der arbejder med formidling og kommunikation på grønlandsk.

Det skyldes, at det grønlandske sprog i stigende grad påvirkes af andre sprog, så det grønlandske for nogles vedkommende er blevet et blandingssprog, hvor gramatikken er skredet.

Låneord dominerer

- Mange låneord får lov til at dominere sproget, selvom der findes grønlandske ord for det samme. Den offentlige formidling og de sociale medier er især med til at udvande det grønlandsk sprog, står der i en pressemeddelelse fra Oqaatsinik Pikkorissaavik, der har gennemført mange sprogkurser igennem de seneste år.

- Når man arbejder med sit modersmål og gerne vil have sine pointer klart ud, nytter det ikke noget, at mange af de væsentligste pointer er en omskrivning af dansk eller engelsk. Derudover er der i høj grad sket et skred i grammatikken på grønlandsk, når låneordene overtager kommunikationen. Den sproglige bevidsthed er essentiel, når man ønsker at udtrykke sig klart og tydeligt på sit modersmål, men denne bevidsthed centrerer sig mere og mere omkring låneordenes opbygning og grammatik, siger en af underviserne på det nye sprogkursus.

Sprogkurset er modul-opdelt og gennemføres første gang i Sisimiut den 18. februar.