Kystradion var ude af drift på grund af teknisk fejl

Lørdag morgen blev Aasiaat Radios styresystem til alt kysradiobetjening ustabilt. Klokken 08.27 trådte systemet helt ude af drift.

- Det betød, at Aasiaat Radio ikke har været i stand til at overvåge nød-, il- og sikkerhedskanaler og frekvenser, ligeledes ikke har været i stand til at sammenstille samstille samter på mellembølge- og VHF-kanalerne, skriver teleselskabet i en pressemeddelelse.

Tele-Post orienterede Arktisk Kommando og politiet om, at kystradioen var ude af drift.

- Teknikkerne fik rettet op op fejlen to og en halv time senere, og klokken 11.07 var Aasiaat Radio igen i drift, lyder det fra Tele-Post.