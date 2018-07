Her er kvoter og fangstperioder for trofæjagt

Redaktionen Lørdag, 14. juli 2018 - 16:29

De fastsatte jagtperioder og kvoter tager udgangspunkt i dem, der har været gældende for perioden fra Sommer 2015 til og med Vinter 2018.

- Der er dog foretaget mindre justeringer baseret på ny viden om bestandene, erhvervs-, fritids- og trofæ-jægernes udnyttelse af tildelte kvoter, jagtområder og jagtperioder samt tilkendegivelser fra kommuner og ikke mindst fra selve trofæjagt-erhvervet, oplyser Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i en pressemeddelelse.

Se fastsatte rensdyrkvoter og fangstperioder til trofæjagt sommer 2018 – vinter 2021 her.

Pinngortitaleriffik har gennemført rensdyr- og moskusoksetællinger i Sisimiut-Kangerlussuaq (Region 2) i marts 2018 og har planer om rensdyrtællinger i Akia-Maniitsoq (Region 3) og Ameralik (Region 4) i marts 2019, ligesom der er planer om moskusoksetælling i Nunatarsuaq. Resultatet af disse samt andre tællinger generelt vil kunne medføre justeringer af kvoter og fangstperioder, oplyser Departementet for Fangst.

Et erhverv i fremgang

Betalingsjagt på rensdyr og moskusokse er et erhverv i fremgang. Der blev i 2017 nedlagt 354 moskusokser og 138 rensdyr ved betalingsjagt. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor der kun blev nedlagt 236 moskusokser og 79 rensdyr. Betalingsjagt har i disse år medført følgende direkte indtægter til Landskassen.

Indtægter fra betalingsjagt på moskusokse fra afgifter:

2016: 312.000 kroner

312.000 kroner 2017: 548.000 kroner

Indtægter fra betalingsjagt på rensdyr fra afgifter:

2016: 79.000 kroner

2017: 138.000 kroner

- Med stabile og gode rammebetingelser er det Departementets overbevisning, at erhvervet kan vokse yderligere også uden for Kangerlussuaq, skriver Selvstyret.

Kun autoriserede arrangører

Betalingsjagt kan iht. gældende bekendtgørelse udelukkende arrangeres af autoriserede arrangører, som har fast bopæl og er fuldt skattepligtige i Grønland.

- Kunderne er typisk europæiske eller amerikanske kunder, som er villige til at betale mange penge for at nedlægge eksotiske dyr, der er tilgængelige for betalingsjagt rundt omkring i verden. Jægerens interesse er typisk de store, gamle tyre, hvis trofæer skal bringes hjem fra Grønland, oplyser Departementet for Fangst.

Villige til at bruge 50.000 kroner

- Udenlandske jægere er villige til at bruge op til 50.000 kr. på at gå på trofæjagt efter moskusokser og rensdyr i Grønland. Dette kommer samfundet til gode i form af solgte flybilletter, overnatninger, løn til trofæarrangører og deres hjælpere, afgift til Selvstyret, skatteindtægter til kommuner og Selvstyret, lyder det fra Departementet.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug meddeler, at de har igangsat revision af bekendtgørelse om betalingsjagt og –fiskeri. Med i revisionen kan forventes stramninger af kriterier for tilegnelse af autorisation som betalingsjagtarrangør. Der vil ligeledes blive stillet strammere krav til brug af jagtguider. Endelig vil der ske justeringer og ændringer af afgifter.