Kvindernes landshold i håndbold er udtaget

Kvindernes håndboldlandshold spiller i næste måned Norca-turneringen i Puerto Rico, der er forkvalifikationsturnering til De Pan Amerikanske Mesterskaber, der også er kvalifikationsrunde til verdensmesterskaberne.

Holdet skal minimum slutte som nummer tre, hvis de vil være med til de Pan Amerikanske Mesterskaber, som skal spilles i Canada til sommer.

Stærk nation melder afbud

Landstræner Johannes Groth har nu udtaget 16 spillere, der skal deltage ved turneringen i Puerto Rico.

Landsholdet har fået en nemmere vej til videre avancement, da det mexicanske landshold har meldt afbud til Norca-turneringen.

- Det er ærgeligt Mexico melder afbud, det et godt hold – men det er de andre hold også. Vi har mødt holdene tidligere, så det gør det ikke nemmere at Mexico har meldt afbud. Vi har både vundet og tabt til de deltagende hold, så vi glæder os – måske kunne vi overraske alle ved at vinde turneringen, hvem ved?, siger landsholdsanfører Najaaja Anja Lyberth i en pressemeddelelse.

Holdet har løftet sig

Landstræner Johannes Groth mener, at holdet er stærk nok til at hente et godt resultat i Puerto Rico.

- Der ingen skader, spillerne virker i bedre form end tidligere – så holdet har løftet sig indenfor de sidste år og nu skal vi over og vise hvad vi kan i grønlandsk håndbold, det bliver fedt, siger Johannes Groth.

Kvindelandsholdet spiller deres første kamp 30. marts, hvor holdet møder Den Dominikanske Republik. Dagen efter gælder det mod USA, mens holdet møder hjemmeholdet Puerto Rico i den sidste indledne runde.

Der vil være placeringskampe 3. april.

Se hele holdet her: