Kvindekampdag i Narsaq

På en dejlig solrig vinterdag slog narsaqs kvindeforening døren op til deres hus ved Gammelhavn, og inviterede byens indbyggere til kaffe, te og kage.

Foreningens forkvinde, pensioneret skolelærer Adolfine Poulsen, havde udstillet et bredt udsnit af hendes perlebroderier til nationaldregter, og tronede for bordenden, hvorfra hun bød folk velkommen og i øvrigt arbejdede intenst med sine perlerbroderier.

Adolfine Poulsen fortalte at der i dagens løb havde været en jævn strøm af besøgende der kom og gik, og at der sidst på dagen er der middag for foreningens medlemmer



På lørdag arrangerer en kvindegruppe “pigesjov” i forsamlingshuset, lige som tidligere år.

Talsmand for kvindegruppen, Theo Kruse Jensen, oplyser at de starter klokken 19, og hun garanterer at de fremmødte vil få en god og underholdende aften med sjov og pjank, sange og konkurrencer, og ikke mindst kåringen af årets kvinde(r) i Narsaq.

Hun siger at der vil komme opslag i byen senere.