Kvinde kan nu kalde sig som erhvervsfisker

Procesteknikeruddannede Malu Ravn fra Qaqortoq kan fra i dag af kalde sig for erhvervsfisker, efter at hun fik udleveret erhvervsfiskerilicens til fiskeri efter hellefisk og torsk.

Oprindelig vil Malu Ravn dog have været selvstændig som kursusinstruktør i hygiejne for fiskere og fangere, da hun har været tilknyttet Inuili som kursusinstruktør for fiskere og fangere fra hele landet i hygiejne, men:

- Det lykkedes ikke, da Dyrlægeembedet ikke kunne certificere mig som instruktør, siger Malu Ravn til Sermitsiaq.AG, og fortsætter:

- Og da jeg elsker at fiske, har jeg sidst på året sidste år købt mig en åben 16 fods jolle med en påhængsmotor på 85 hk og søgt efter fiskerilicens.

Vil fiske med langliner med line indhaler

Malu Ravn vil fiske efter hellefisk og torsk ved Narsaq og indhandle til Royal Greenlands fabrik i Narsaq:

- Det ser ud til at der er mange hellefisk ved Narsaq, som jeg vil fiske efter med langliner.

Malu Ravn har dog aldrig prøvet at fiske med langliner. Derfor har hun fundet en mandlig fisker, som hun kan fiske sammen med:

- Til at starte med har jeg fået min fars manuelle line indhaler, som vi vil bruge til at indhale langlinerne op med, siger Malu Ravn.