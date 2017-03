OBS: Kvindens alder er rettet.

Politiet i Qaqortoq modtog en anmeldelse kl. 06.38, om at der var fundet en død person uden for i bymidten.

Ligsyn

Personen viste sig at være en 66-årig kvinde.

Et ligsyn viste senere, at kvinden efter alt at dømme var død af nedkøling.

De pårørende er underrettet, meddeler politiet.