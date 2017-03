Ane Marie Møller Andersen (S) har travlt i dag; det er trods alt 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag.

I den gamle lægebolig på museet har hun sammen med andre kvinder fra kvindeforeningen arrrangeret fejring af dagen med salg af mad og kager samt musikalsk underholdning.

- Nytænkende kvinde

Med nu kører arrangementet på skinner og hun har tid til at tale med Sermtitsiaq.AG om de mærkesager, der står hendes hjerte nær.

- Jeg stiller op som nytænkende kvinde blandt 12 mænd, fastslår hun, og lader ligesom hænge i luften, at mændene måske ikke alle er lige nytænkende.

Hun husker, at der plejede at være kvinder i kommunalbestyrelsen i den gamle Uummannaq Kommune, men siden fusionen til Qaasuitsup Kommunia har ingen kvinder fra byen være repræsenteret.

Det var blandt andet der, der i januar fik hende til at beslutte sig for at stille op til den kommende nordlige kommune i Qaasuitsup Kommunia.

- Jeg har altid interesseret mig for politik, men ikke været aktiv. Men jeg besluttede, at nu skal der en kvinde til.

Kun 14 procent kvinder

Hvis vælgerne til nordlige overgangsudvalg i Qaasuitsup Kommunia deler den opfattelse, så har Ane Marie Møller Andersen gode muligheder for hente en del stemmer også udenfor hjembyen Uummannaq.

Der er nemlig ikke så mange kvinder at vælge imellem. Til hele overgangsrådet er der efter Sermitsiaq.AGs optælling kun opstillet 10 kvinder mod 59 mænd, der er altså kun 14 procent kvinder blandt kandidaterne.

Og i det netop her meget stærke Siumut er der kun 5 kvinder ud af ialt 36 kandidater.

Ane Marie Møller Andersen har ingen helt sikre bud på, hvorfor der er så få kvindelige kandidater. Men efter lidt overvejelse når hun frem til, at travlheden ved at kombinere arbejde og familien, nok spiller en væsentlig rolle.

Og så en ting mere, som også kan genfindes udenfor Nordgrønland.

- Det er mest mændene, der stiller sig frem, siger hun.

Vil kæmpe for udvikling

Stagnationen og tilbagegangen i de tre nordlige byer, Upernavik, Uummannaq og Qaanaaq, har overbevist Ane Marie Møller Andersen, at der skal nye tanker til, hvis udviklingen skal vendes.

- Mit hjerte brænder for de nordligste byer og bygder, siger hun.

I den forbindelse kan hun også trække på sine erfaringer som selvstændig erhvervsdrivende.

- Vi er skal blandet andet blive meget bedre til at planlægge, siger hun og henviser til, at de succesrige iværksættere netop har denne evne. Mens de andre ofte hurtigt må lukke igen.

Valgte selvstændighed da kontoret lukkede

Hendes egen historie fortæller en del om både problemerne for de nordligste byer, men også om de mulige løsninger.

I 2010 var hun som leder indenfor skattevæsenet, men det lokale kontor skulle flyttes og hun fik besked på, at hun også skulle flytte til en større by, hvis hun ville beholde sit job.

Men hun ville væk fra Ummannaq, så i stedet for valgte hun at oprette sit eget regnskabs- og bogholderifirma samt sidenhen en butik. I dag giver hun arbejde til fem andre.

Ind til videre tyder reaktioner på, at en del indbyggere i Uummannaq er parate til høre mere til en kvindelig stemme, også når det ikke er 8. marts.

- De siger, torrak! Endelig en kvinde, der tør sige sin mening, siger den håbefulde Siumut-kandidat.