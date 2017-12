Kvanefjeld-projekt fortsætter trods dramatisk prisfald

Greenland Minerals and Energys projekt på Kvanefjeldet er ikke påvirket af, at uranpriserne er faldet 70 procent siden Fukushima-ulykken i Japan 2011 og nu har nået, hvad branchen betegner som et ubæredygtigt niveau. Det skriver avisen AG.

Biprodukt

Sådan lyder det fra direktør John Mair, som henviser til, at uran er et salgbart biprodukt af en eventuelt kommende sjældne jordarter-produktion på Kvanefjeld, ikke et mål i sig selv.

- Uranprisen har beskeden indflydelse på projektets økonomi. Økonomien er først og fremmest påvirket af markedet for sjældne jordarter og dets priser, da dette udgør mere end 85 procent af projektets fremskrevne indtjening. Sjældne jordarter-priserne er steget kraftigt i 2017. Det er fordi efterspørgslen på sjældne jordarter bliver ved med at stige, siger direktøren i et skriftligt svar.

Grøn afhængighed

Han peger på at mange grønne teknologier er dybt afhængige af de sjældne jordarter, der kan hentes ud af Kvanefjeldet.

