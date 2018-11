Kuupik: Ikke alt kan begrundes med selvstændighed

Walter Turnowsky Onsdag, 28. november 2018 - 07:50

Der er andre vigtige emner i den politisk debat end selvstændighed.

Det skriver tidligere IA-formand Kuupik V. Kleist i et læserindlæg i AG.

Indlægget er skrevet i anledning af at det 40 år gamle selvstændighedsparti Inuit Ataqatigiit skal vælge ny formand den kommende lørdag.

- Mange forslag og initiativer af alle slags bliver i dag begrundet med, at vi skal være selvstændige, uanset om sagen måtte føre os tættere på eller længere væk fra selvstændigheden, skriver Kuupik V. Kleist.

- Uanset om vi måtte blive selvstændige eller på andre måder indrette os anderledes, må befolkningens levevilkår altid være første prioritet. Hvis ikke vi er i stand til at rette op på, især børns vilkår, hvis ikke børns skolegang kan foregå trygt og med gode resultater, hvis ikke flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse og hvis ikke levevilkårene bliver ud- jævnet mere, så har vi uanset antallet af nye lufthavne opnået meget lidt.

- Selvstændighed må bygge på et stærkt folk, som kan styre sig selv og som kan forsørge sig selv; alt andet vil være urealistisk drømmeri.

