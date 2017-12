Kursusbeviser til specialarbejdere i fiskeindustrien

På Hotel Hans Egede i Nuuk fik otte kursister overrakt deres diplomer på en ny uddannelse.

De har gennemført det første modul i specialarbejder i fiskeindustrien, og uddannelsen består af fire moduler. Uddannelsen er et tiltag der skal opkvalificere arbejdsstyrken i landets fiskeindustri.

Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på deres hjemmeside.

- Fiskefabrikkerne i hele landet har et stort behov for kvalificeret og stabil arbejdskraft, som kun stiger i disse år, hvor flere virksomheder åbner nye fiskefabrikker. For at imødegå dette, har Polar Seafood og Kitaa Seafood, i samarbejde med Majoriaq Nuuk og INUILI, oprettet uddannelsen specialarbejder i fiskeindustrien, oplyser kommunen.

Kurset dækker også fag som matematik og fysik, samt sprogfag som dansk og engelsk, der gør at kursisterne senere kan tage på kurser i udlandet og certificere sig på de maskiner de arbejder på. Kurset giver også adgang til den to-årige uddannelse som procestekniker, som foregår på Inuili i Narsaq.

- Det har været, ifølge Inuili, otte topmotiverede kursister der gennemførte kurset, som udviste flot og stabilt fremmøde igennem forløbet, lyder det fra Sermersooq.

Modul to og tre bliver afholdt i foråret 2018.