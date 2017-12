Kunstneren Paninnguaq Lind Jensen åbner ny udstilling

Paninnguaq Lind Jensen fortæller at den grønlandske åndetro, indtil videre, mest er blevet fortalt af fremmede som kommer udefra. Derfor finder hun det vigtigt som kunstner at beskæftige sig med dette emne. Især har historierne om Aajumaaq, en ond ånd der bor under folks sovebrikse, betaget hende meget.

Hentet fra naturen

Men hun har også hentet mange af sine motiver fra naturen i Sydgrønland.

Udstillingens billeder er ikke bare hængt op på væggen, men på en smuk måde flettet ind mellem runde strandsten, tang, og grene af vinterens pilebuske. Meget kreativt og på en måde som undertegnede ikke før har set.

Foredrag om sin kunst

Ud over at udstille sine malerier, vil hun den 6. og 7. december holde foredrag i Narsaq om sin kunst.

Paninnguaq Lind Jensen fortæller videre at udstillingen kan ses indtil den 15. december i muséets bygning A21.

Senere, i februar måned, vil ustillingen også blive vist i Qaqortoq.