Kunstneren Kîstat Lund er død

Grønland er blevet en stor international kunstner fattigere.

Kunstner, skolelærer, illustrator, Ridder af Dannebrog, Kulturprismodtager, Kîstat Lund, født den 11. oktober 1944 i bygden Ammassivik, er afgået ved døden natten til søndag i regionssygehuset i Qaqortoq.

Borgmester i Kommune Kujalleq Jørgen Wæver Johansen fra Siumut skriver følgende mindeord om Kîstat Lund:

'Kîstat har virket som lærer i skolen i Narsaq siden 1975, og jeg er sikker på at de mange børn, hun igennem tiden har undervist, er blevet inspireret i kunstens forunderlige og berigende verden og at deres forståelse for kunst, ved hjælp af netop Kîstat´s kyndige og yderst kompetente undervisning.

Ved siden af sin virke som skolelærer, har Kîstat selv udviklet sin egen kunstneristiske og højt anerkendte særpræg, der er kommet mange mennesker til gode, både her i landet, i Danmark og det store udland. Kîstat var nemlig meget produktiv og alsidig kunstner, der både har arbejdet med grafik, oliemaleri, akvarel, pastelmaleri, papirklip, relieffer samt forlæg til gobelinvævninger.

Den kvalitet Kîstat leverede var kunst af verdensklasse, hun var derfor meget eftertragtet, blandt andet når offentlige institutioner skulle have udsmykket deres bygninger, og jeg kan med stolthed henvise til hendes malerier i byrådssalen i Qaqortoq, ligesom jeg kan henvise til hendes relief af trommedansere i Østre Landsret.

Ud over udsmykning af bygninger, har Kîstat også været meget aktiv i udstillinger. Således har hun udstillet sine værker på i Grønland, Island og Danmark, ligesom hun har deltaget i adskillige udstillinger sammen med andre kunstnere i Grønland, Danmark, det øvrige Skandinavien, Canada, Alaska, Tyskland og Japan m.m..

Kîstat´s store kunstneregenskaber har ført til at hun modtog Grønlands Hjemmestyres Kulturpris i 1989. Ligeledes blev udnævnt som Ridder af Dannebrog i 1997.

Vi vil savne dig Kîstat, du var en god repræsentant for Narsaq og hele Kommune Kujalleq. Det er dog en stor trøst, at du har efterladt os store mængder af uerstattelige kunstskatte, vi vil værne om dem og dit minde vil leve i al fremtid igennem de flotte værker.

Min dybe medfølelse går til dine to børn, Aka Lund og Milan Vraa samt alle der var dit hjerte nær.

Æret være dit minde.'