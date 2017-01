Kunstnere kan formidle viden om Grønland til danskerne

Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har de holdt en rundbordsamtale med ti kunstnere bosiddende i Danmark.

Målet var, at få input til kulturpolitik for grønlandsk kunst og kultur i Danmark.

Hun mener at kunstnerne kan skabe en dialog og sprede et større kendskab til det moderne Grønland.

- Vi har i Grønland behov for kunstnerne, ligesom vi i Danmark har behov for at få synliggjort grønlandske kunstnere, da det vil skabe større viden og forståelse i det danske samfund, som vil komme alle grønlændere til gavn, skriver Aaja Chemnitz Larsen (IA) i en pressemedelelse.

Under samtalen blev det fremhævet, at kunst og kultur er oplagte værktøjer til at modarbejde myter, fremme forståelse og knytte bånd i Danmark, Norden og videre ud i verden.

- Kunstnere kan sætte svære emner, som seksuel misbrug, kulturkløfter og Grønlands fremtid til debat, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Hun vil nu tage nogle af idéerne fra det ti kunstnere med til et snarligt møde med kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA).