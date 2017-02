Kunst om en dyb smerte

Gukki Nuka er født i Uumannaq og har hele sin barndom boet i Nordvestgrønland. Som 14-årig blev han misbrugt seksuelt af sin træner. Det var kulminationen på psykiske, seksuelle krænkelser, der havde fundet sted siden han var 11 år.

Først over 30 år efter fandt han modet til at stå frem med kunst og digte i udstillingen 'Revner i sjælen'.

Vil indgyde håb

Udstillingen åbnede september sidste år i Nuuk Kunstmuseum, og nu er den så nået til Taseralik i Sisimiut.

LÆS: Ny udstilling bryder tabu om seksuelt misbrug

- Jeg vil gerne vise med min kunst, at man som offer for dårlige oplevelser godt kan komme ud på den anden side, som et helet og stærkt menneske, skriver Gukki Nuka Willsen Møller i en pressemeddelelse fra Taseralik.

Mød kunstneren

"Revner i Sjælen" er en række værker som kredser om kunstnerens egen krop og ansigt. På den måde bearbejder han de tunge følelser efter overgrebene i barndommen.

- Jeg håber, at andre som sidder med samme svære følelser som jeg selv har været igennem, vil stå frem og søge hjælp. Det er aldrig for sent, siger Gukki Nuka.

Værkerne er skabt med mobiltelefon.

Der er mulighed for at møde kunstneren selv ved en såkaldt 'artist talk' onsdag aften klokken 19.00

Selve udstillingen åbner torsdag, 9.2. klokken 16:30.