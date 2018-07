Kunderne vælger de grønlandske kartofler fra

Redaktionen Fredag, 20. juli 2018 - 14:58

Som Sermitsiaq.AG skrev torsdag, så blev op mod 50 tons økologiske grønlandske kartofler smidt ud af slagteriet Neqi A/S i Narsaq. Kartoflerne var restpartier fra Neqi A/S’s opkøbte kartoflerne af de sydgrønlandske kartofleravlere sidste år.

- Kartoflerne er restpartier fra sidste år, som vi ikke har kunnet afsætte hos butikkerne. Og vi er meget kede af, at vi må smide dem ud, sagde fungerende driftsleder i Neqi A/S, Knud Albrechtsen, torsdag til Sermitsiaq.AG.

Romantikken er væk

Sermitsiaq.AG har taget kontakt til Brugseni for at høre om der en forklaring på hvorfor grønlandske kartofler ikke bliver viderekøbt og videresolgt af de grønlandske butikker.

Indkøbschef i Brugseni, Niels Mathiesen, fortæller til Sermitsiaq.AG, at Brugseni har købt grønlandske kartofler af Neqi A/S, men at de er kunderne som vælger dem fra.

- Vi har købt grønlandske kartofler. Vi har haft dem i vores tilbudsaviser og har haft dem i vores butikker og har endda haft grønlandske flag omkring dem og sat store skilte om, at de er grønlandske kartofler, siger Niels Mathiesen, og fortsætter:

- Men kunderne vælger ikke at købe dem. De er kunderne, der vælger dem fra og køber de andre kartofler, som vi har. Så er det rigtig svært for os at gøre mere.

Niels Mathiesen fortæller videre, at han har boet i Nuuk siden 2002 og han fornemmer, at den romantik, der har været om de grønlandske kartofler måske ikke længere er der.

- Kunderne har ikke den samme kvalitetsopfattelse af varerne længere, som man havde tidligere. Så den romantik, der har været for omkring grønlandske kartofler for 10 år siden, den er der ikke længere, siger Niels Mathiesen.

LÆS OGSÅ: Neqi A/S smider op mod 50 tons kartofler ud

Ikke dyrere end de importerede kartofler

Brugseni har sidste år solgt 7.800 sække grønlandske kartofler, mens de i år i årets første syv måneder foreløbig har solgt 4.000 sække grønlandske kartofler. Brugseni forventer derfor at kunne sælge samme antal grønlandske kartofler som sidste år.

De grønlandske kartofler er ifølge Niels Mathiessen ellers ikke dyrere end de importerede kartofler.

- De grønlandske kartofler er lidt dyrere, men de er ikke meget dyrere. Hvorimod 2 kg. grønlandske kartofler har kostet 25 kroner, mens 1,5 kg. lammefjordskartofler har kostet 40 kroner, forklarer Niels Mathiesen.

Konkurrerer mod andre kartofler

Men de grønlandske kartofler konkurrerer også mod andre kartofler.

- Men skal også tænke på, at udvalget af kartofler nu er meget større end det var for 10 år siden. Vi har jo Lammefjordskartofler, Vildmosekartofler, Samsøekartofler osv. så der er mange kartofler at vælge imellem, siger Niels Mathiesen og fortsætter:

- Så man kan sige, at grønlandske kartofler konkurrer mod flere kartofler end man gjorde tidligere.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få uddybende kommentarer fra Neqi A/S.