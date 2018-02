Kunder raser: - Det er kørt af sporet for RAL

Royal Arctic Lines store kunder er fortsat stærkt frustrerede over rederiets opgaveløsning, skriver avisen AG.

Rykker

Det fremgår af en emailkorrespondance, som er kommet AG i hænde. Egentlig er der bare tale om en rykker fra analyseselskabet HS Analyse vedrørende en spørgeskemaundersøgelse om Royal Arctic Lines overordnede fremtidsplaner.

Men HS Analyse er kommet til sende emailen uden såkaldt »bcc«, så alle selskabets større kunder kan se hinandens email-adresser og skrive sammen. Og det er der kommet en debat ud af, som i sin hidsighed kan minde om kommentarsporet på et kontroversielt opslag på Facebook.

Stærkt provokeret

Flere føler sig tilsyneladende stærkt provokeret over at skulle forholde sig til højtidelige fremtidsvisioner, imens RAL fortsat kæmper med overhovedet at få fragten frem.

- De flotte ord og drømmerier er bizarre at svare på, når vi blot ønsker, at de får styr på deres basale forretning, og leverer vores gods til tiden og til en rimelig pris. Når de kan det, kan de begynde at drømme store drømme, skriver for eksempel direktør Jim Riis fra Hotel Qaqortoq.

Ebbe Hoffmann, som er operationschef for BP Aviation, som leverer flybrændstof i Kangerlussuaq, og har en stor kontaktflade med mange RAL-kunder, er helt enig.

- Så sandt som det er sagt. Få nu styr på de helt generelle og basale ting først, skriver han i mailtråden, hvor også lederen af det store Nuuk-selskab Godthåb Transportservice giver sin mening til kende.

Kørt af sporet

- Helt enig i, at det er kørt af sporet for RAL. Kunder bliver utålmodige over den dårlige service. Har et eksempel på en af vore kunder der mistede tålmodigheden og ikke må vise sig hos RAL i Nuuk igen, skriver direktør Niels Pedersen.

Læs hele artiklen om kritikken af RAL i avisen AG, som du kan få adgang til via linket herunder: