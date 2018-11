Kun én ud af fire hunde er vaccineret

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 22. november 2018 - 15:36

Omkring 25 procent af alle slædehunde i Nord- og Østgrønland er vaccineret mod hundesyge, der i 2016 kostede flere end 400 slædehunde livet.

Det skriver Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug Nikkulaat Jeremiassen i et svar til IA’s Sofia Geisler.

Følgende tal oplyses:

Der er omkring 14.000 slædehunde i landet

7.000 af slædehundene er registreret i en database

3.500 af de registrerede er korrekt vaccineret mod hundesygdomme.

- Af hundene i databasen er lidt over 50 procent korrekt vaccineret. Således er ca. 25 procent af slædehundepopulationen korrekt vaccineret mod hundesyge, lyder det fra Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Nikkulaat Jeremiassen.

Kommunens ansvar

Kommunerne står for, at vaccinationsprogrammerne følges af hundeejerne. Prioriteringen har dog ikke helt været på toppen i visse pågældende kommuner, lyder det videre i svaret.

- Derfor er det essentielt, at kommunerne prioriterer vaccinationsopgaverne og sørger for, at hundevaccinatørerne har den fornødne arbejdsro og -tid til at vaccinere. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig, at kommunerne har visse udfordringer desangående, tilføjer Nikkulaat Jeremiassen.

Tilbage i 2016 var der et større udbrud af hundesyge blandt slædehundene, hvor man blandt andet iværksatte karantæne i nogle bygder for at stoppe spredningen af sygdommen.

Forebyggelse har virket

Om der er risiko for et nyt udbrud af hundesyge, vil den nye formand for hundeslædeorganisationen Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat, Naja Siegstad, ikke gisne om.

- Jeg har ingen kommentarer til, om tallet er lille, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Siden den store epidemi i 2016 har Naalakkersuisut gjort vaccinationen af slædehundene obligatorisk mod hundesyge og parvovirus.

Nikkulaat Jeremiassen gør opmærksom på, at vaccinen har virket som den skal.

- Så vidt Naalakkersuisut er orienteret, har der ikke været udbrud af hundesyge blandt hunde, der er korrekt vaccineret i henhold til det gældende vaccinationsprogram, lyder det fra Nikkulaat Jeremiassen.