Kun 30 jobparate i Nuuk

Der er kun omkring 30 ledige i Nuuk, der reelt er i stand at påtage sig et arbejde, lyder den opsigtsvækkende udmelding fra Kommuneqarfik Sermersooq.

De op til 300 personer, der antages at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i byen, mangler aktuelt enten de faglige eller personlige kompetencer, der kræves for at udføre et job.

Og formentlig er det faktiske antal af ledige endnu lavere. I en uofficiel henvendelse til AG fra kommunen fremgår det, at der højst går 12 personer rundt i hovedstaden i øjeblikket, som kunne tage ansvar for et arbejde, hvis der blev ledighed inden for deres kompetenceområde.

Nu kan det virke som en positiv nyhed med så kort en arbejdsløshedskø. Men en ledighed på næsten nul udløser problemer, både for arbejdsgivere og samfundsøkonomien.

Grønlands Erhverv advarer om, at den aktuelle mangel på regulær arbejdskraft medfører stigende lønninger og dermed betydelig højere udgifter til at opretholde de offentlige arbejdspladser inden for eksempelvis pleje, undervisning og administration.

- Den offentlige sektor udsættes for et lønpres og kan ikke løse sine opgaver; det betyder voksende offentlige udgifter og naturligvis også et pres på lønningerne i den private sektor, siger direktør Brian Buus Pedersen fra Grønlands Erhverv (GE).

