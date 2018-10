Kulusuk skole fik besøg af professionelle dansere

Redaktionen Søndag, 28. oktober 2018 - 11:25

Elever og unge fra bygden fra 6-21 år havde mulighed for at prøve at danse forskellige dansegenrer: ballet, hiphop, moderne dans, maske dans og traditionel grønlandsk polka. Det oplyser lærer i Kulusuk skolen, Natalie Holm.

- Det var sjovt, udfordrende og lærerigt for eleverne at bruge kroppen på et professionelt niveau for at styre dansetrinene. Danserne har givet udtryk for, at de havde meget positiv oplevelse af skolens elever, hvor der var mange til dansetræning og de var meget interesserede i at prøve forskellige dansegenrer. Danserne har fortalt, at Kulusuk skole har dejlige unger, som har opført sig ordentlig i dansetimerne, skriver læreren.

To forestillinger

Natalie Holm fremhæver, at man gennem dans har mulighed for at udvikle alle sanserne, kreativitet, følelser, ændre tankegang uden at sige noget, bruge kroppen til at fortælle om smerter og glæde.

- Dans er en slags terapi, som er sund for krop og sjæl, lyder det fra læreren.

Danseprogrammet kulminerede med to forestillinger af danseshow.

- Vi vil sige stort tak til danserne for en dejlig oplevelse i dans og musik. Vi håber de kommer til Kulusuk en anden gang med et nyt danseshow.