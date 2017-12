Kulturminister: - Ordet ‘grønlænderstiv’ skærer mig i hjertet

Da kulturminister Mette Boch (LA) lørdag besøgte julehilsenerne til Grønland, kom hun til at opleve en bid Grønland, der er omtrent så langt fra mange danskers fordomme, som tænkes kan.

Fra talerstolen lovede hun da også, at gøre sit til at udbrede kendskabet til Grønland og den grønlandske kultur.

- Jeg tror, at der mange steder er stereotype billeder og også fordomme om grønlændere, og det vil jeg gerne være med til at bryde ned. For meget af det er virkelig fordomme, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Skygger for det stærke

Det ensidige fokuser på problemerne i den offentlige debat i Danmark, skævvrider efter Mette Bocks opfattelse billedet af Grønland.

- Der er problemer i ethvert samfund, men hvis man kun kigger på problemerne, så skygger det jo for alt det gode og stærke og velfungerende der er.

Så når danskerne lufter deres fordomme alt for frimodigt, så føler Mette Bock (LA) sig personlig berørt.

- Jeg har selv bemærket, at et meget grimt ord som ‘grønlænderstiv’ er kommer ind i den danske ordbog. Det er ikke fordi man syntes, at det er et godt ord, men det er fordi man har bemærket, at det bliver brugt meget. Og det gør mig virkelig ondt, det skærer simpelthen i mit hjerte.

Hun mener, at der såvel i det store som i det små skal arbejdes på, at formidle et mere nuanceret billeder. I et af hendes mindre initiativer, har hun sørget for, at der på hendesministerium lige nu hænger billeder af en grønlandsk kunstner

- Jeg opfatter grønlænderne på mange måde som et velfungerende folk, og det syntes jeg, at vi skal have oplyst noget mere om.

Sprog og kultur er vigtig for åbenhed

Samtidig opfordrer hun grønlænderne selv til fortsat at værne om deres kultur og deres sprog.

- Netop når man som grønlænderne ikke er så stort et folk, så er det vigtigt, at man er meget varsom med at passe på sit sprog og sin kultur.

For hende handler identitet nemlig ikke om at lukke alt andet ude, tværtimod.

- Hvis ikke man kender sin egen identitet og ved hvem man selv er, så kan det være vanskeligt at åbne sig overfor verden, siger Mette Bock (LA).

- Vi ved det også her fra Danmark, hvis ikke vi kender os selv, vores egen identitet, historie og kultur, så kan man hurtigt komme til at lukke sig om sig selv, og det er ikke godt.