Kuld på otte ulvehvalpe i Danmark

De tre vilde ulveunger i den danske natur, som Naturstyrelsen i går offentliggjorde billeder af, er formentlig bare en lille del af en hel flok ulveunger, der er født i Danmark for første gang i 200 år.

Jæger Henrik Sahlholdt Nielsen fra Ulfborg i Vestjylland kunne efterfølgende på TV Midtvest vise videooptagelser af en stor ulvefamilie med otte unger hoppende rundt. Billederne er taget cirka fire kilometer fra hans hjem mellem Holstebro og Ringkøbing.

- Optagelserne er lavet søndag, hvor jeg var på jagt. Pludselig stod jeg over for hele den her ulvefamilie, siger han til Ritzau.

- Man tænker: What! Kan det være rigtigt? Men bagefter tænkte jeg også på, hvad det her gør ved naturen, og hvordan jeg og min familie vil have det, når vi færdes i naturen fremover, siger Henrik Sahlholdt.

Naturstyrelsen modtog for små to uger siden forlydender om, at der var ulvehvalpe i det pågældende område og satte derfor på Miljøstyrelsens foranledning vildtkameraer op.

Et af kameraerne fangede i weekenden tre hvalpe.