Kuglerne er støbt, nu skal der skydes

Christina Johnsen har siden udnævnelsen som handicaptalsmand med ansættelse den 1. november 2017 arbejdet for at skabe institutionens rammer, både med navn, kontor og opbygning af administrationen for handicaptalsmandsinstitutionen.

Det skriver Sermitsiaq.

Hun er uddannet jurist, med en bred erfaring fra politiet, hvor hun også har været politibetjent, dommer i Kredsretten i Qeqqata og til sidst jurist i kommunen, hvor hun samtidig var forsvarer i retssager.

Læs: Ny handicaptalsmand er i arbejdstøjet

- Som forsvarer i retssager var menneskerettigheder nok den største værktøjskasse, der var til rådighed. Vi har alle rettigheder, selvom vi har overtrådt loven. Som forsvarer kunne jeg mærke, at jeg brændte for menneskerettigheder. Og med en stærk interesse for menneskerettigheder kunne jeg se, at der er skævheder i samfundet og en stiltiende accept af tingenes tilstand, som går langt tilbage, siger handicaptalsmand Christina Johnsen og forklarer, at hun ikke er ude på at anklage myndigheder eller sundhedsvæsen for bare at gøre som det passer dem, men at der mangler en sund skepsis i befolkningen, som bør komme til udtryk.

Handicaptalsmanden skal arbejde på at sikre og fremme rettigheder og interesser for personer med handicap samt sætte fokus på og informere om vilkår i samfundet for personer med handicap, står der i loven om handicaptalsmand, der trådte i kraft juli 2017.

Læs hele historien i den seneste udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: