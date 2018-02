Kuffert årsag i delvis afspærring af lufthavnen i Nuuk

Mittarfeqarfiits personale i Nuuk Lufthavn fandt torsdag formiddag klokken 10.10 en mistænkelig kuffert uden yderligere identifikation.

Mittarfiit afspærrede herefter dele af lufthavnen i henhold til selskabets sikkerhedsprocedure og tilkaldte politiet:

- Politiet konstaterede at der ikke var noget i bagagen, som var til fare for andre eller for flysikkerheden, skriver Mittarfeqarfiit i en pressemeddelelse.

Den normale flytrafik er genoptaget

Den delvise afspærring af Nuuk Lufthavn blev herefter ophævet, og den normale flytrafik genoptaget:

- Det er ærgerligt, at vi har været nødsaget til at lukke for dele af lufthavnen, men vores første prioritet er altid passagernes sikkerhed, hvorfor det er det helt rigtige, der er sket, vedrørende aflukning af dele af lufthavnen og tilkaldelse af politiet, siger driftsdirektør Niels Grosen.