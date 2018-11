Kuannersuit: VVM-udkast lever ikke op til kravene

redaktionen Torsdag, 08. november 2018 - 17:53

Der foreligger ikke en færdig VVM-rapport, men 3 ufærdige udkast på engelsk. Og på nuværende tidspunkt overholder udkastet ikke sprogkravene og indholdskravene. Så klart lyder det i et svar til Sermitsiaq fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

– Det er vigtigt fortsat at understrege, at der ikke foreligger en færdig VVM-rapport. Miljøstyrelsen for Råstofområdet har indtil videre modtaget 3 ufærdige udkast, og kun i den engelske sprogversion. Når VVM-redegørelsen er udarbejdet, skal den overholde kravene i VVM- retningslinjerne, før myndighederne accepterer den til formel offentlig høring. Et af kravene er, at borgerne i Grønland skal kunne læse materialet på både engelsk, grønlandsk og dansk, skriver styrelseschef Najaaraq Demant-Poort i et svar til Sermitsiaq blandt andet.

Hun præciserer i samme ombæring, at det ikke er Miljøstyrelsen for Råstofområdet, der godkender en VVM-redegørelse, men at det er op til det samlede Naalakkersuisut efter en offentlig høring.

