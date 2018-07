Krydstogtskibe satser på strandoprydning i Arktis

Redaktionen Mandag, 09. juli 2018 - 13:02

Krydstogtforeningen Association of Arctic Expedition Cruise Operators' medlemmer (AECO) inddrager sommerens krydstogtpassagerer i oprydningen af strande i Arktis.

Ekspeditionskrydstogtskibene rydder nemlig flere tons strandaffald hver sommer på Svalbard, hvor deres passagerer ofte er positive for at gøre en stor håndfast indsats for at beskytte det arktiske miljø.

- AECO har nu udviklet nye strenge retningslinjer for oprydning af strande for, at motivere passagererne til at deltage i denne vigtige indsats, siger Sarah Auffret, der er ansat som miljøagent af AECO.

Krydstogtforeningen opfordrer også krydstogtoperatørerne til at reducere brugen af engangsplast på skibene dramatisk.

Ifølge Association of Arctic Expedition Cruise Operators har mange af skibene derfor allerede iværksat tiltag for at skære ned på engangsprodukter.

- Det kan eksempelvis være at give passagerer genanvendelige drikkeflasker, installere vanddispensere eller udskifte sugerør og engangsemballage med bæredygtige alternativer. Operatørerne beder også leverandører om at levere varer i miljøvenlig emballage, lyder det fra krydstogtforeningen.