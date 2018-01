Kruse: Responsum er fortrolig

Karl Kristian Kruse kommer med følgende forklaring til Sermitsiaq.AG:

Begrundelse

- Kammeradvokatens responsum er udarbejdet på anmodning af Naalakkersuisut, som følge af det grønlandske fiskerierhvervs udmeldinger om, at de agter at lægge sag an mod Naalakkersuisut vedrørende ændringerne i den nye fiskerilov, skriver Karl Kristian Kruse og tilføjer:

- Kammeradvokatens responsummer er fortrolige og dokumenterne er undtaget fra adgangen til aktindsigt i henhold til Offentlighedsloven paragraf 10, nr 4, om myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssager bør føres. Kammeradvokatens responsum vil ikke blive offentliggjort, da der er risici for udnyttelse til fordel for fiskeriselskaberne, skriver Karl Kristian Kruse og understreger, at ”dette er ikke i hverken borgernes eller det offentliges interesse”.

Anmodning

Sermitsiaq.AG har spurgt departementschef i fiskeri og fangst, Jørgen Isak Olsen, hvornår man anmodede Kammeradvokaten om at udarbejde det hemmeligholdte responsum.

- Jeg husker ikke den præcise dato, men anmodningen til Kammeradvokaten blev fremsendt omkring februar, marts sidste år, oplyser Jørgen Isak Olsen.

Kruses begrundelse for at hemmeligholde kammeradvokatens responsum kan undre, når han henviser til ”… det grønlandske fiskerierhvervs udmeldinger…”, som først blev fremsat i efteråret 2017 – flere måneder efter at Naalakkersuisut tog kontakt til Kammeradvokaten.

Erstatningskrav i august

Bestyrelsesformand Henrik Leth fra Polar Seafood er den første fra fiskerierhvervet, der udtaler sig om et muligt erstatningskrav, hvilket sker til Sermitsiaq.AG den 18. august.

Her udtaler Henrik Leth sig for første gang offentligt om et muligt erstatningskrav med henvisning til at fiskeriloven netop var sendt i høring.

Læs også: Ny fiskerilov kan ende i erstatningssager på et milliardbeløb