Kruse: Nødvendigt at ændre fiskerilov

Ud over løfter om at læse hørings- varene, er der ikke meget der tyder på at den hårde og brede kritik af den foreslåede ændring af fiskeriloven gør indtryk på Naalakkersuisut.

I et interview med AG, fastholder naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Karl Kristian Kruse således, at en omfordeling af rejekvoterne er den bedste måde fiskeriet kan bidrage til at bekæmpe den stigende ulighed i samfundet.

Omfordeling skal blandt andet ske ved at kystfiskeriet fremover have lovkrav på 50 procent af reje- kvoterne, mod 43 procent nu.

Samtidig skal tidsubegrænsede licenser kunne trækkes tilbage med fem års varsel. Og så indføres et nyt system til at opgøre hvor store kvoter et selskab sidder på. Ideen er at fravriste de store selskaber nogle af rejerne, så flere kan komme til fadet.

- Det har slet ikke været tanken med Fiskeriloven fra 1996, at rejefiskeriet skulle fordeles på så få ejere. Jeg benægter ikke at der muligvis kan forekomme samfundstab i starten. Men på det lange løb vil gevinsterne for samfundet langt overskygge de mulige tab på den korte bane, mener Siumuts Karl Kristian Kruse.

