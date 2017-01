Kruse kritiserer monopol på misbrugsbehandling

I efteråret blev misbrugsbehandlingen sendt i udbud af departementet for sundhed. Det skete i form af ni delaftaler.

I december blev det afgjort, at Katsorsaavik Nuuk vinder i licitationen på alle ni delopgaver.

Mener ikke at de kan løfte opgaven alene

Det er en rigtig dårlig løsning, mener Karl-Kristian Kruse (S), der nu har stillet et § 37 spørgsmål om udbuddet.

- Jeg mener, at Katsorsaavik Nuuk ikke kan løfte opgaven alene for det store skare behandlingskrævende personer, skriver Karl-

Kristian Kruse i sin begrundelse til spørgsmålet.

Erfarne behandlere fravalgt

Han anser det særligt problematisk, at beslutningen betyder, at private misbrugsbehandlere er valgt fra.

- Det kan ikke uden videre accepteres, at erfarne alkologer fratages opgaver, for kommunerne kan ikke løfte opgaven alene, rejsende alkologer er uundværlig i samfundet, deres virke er meget gavnlig for rusmiddel misbrugere, til at fortsætte livet mod lettere vilkår, skriver han videre i sin begrundelse.

Ved valget af Katsorsaavik Nuuk har departementet for sundhed lagt vægt på, at de i deres bedømmelse tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet.