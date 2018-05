Kruse bliver ikke medlem af Naalakkersuisut

Kathrine Kruse Fredag, 11. maj 2018 - 12:02

Under fredagens præsentation af de kommende ni medlemmer af Naalakkersuisut fra koalitionspartierne Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai kom det frem, at tidligere naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Siumuts Karl Kristian Kruse ikke bliver udpeget som Naalakkersuisoq.

I stedet er forvenværende Naalakkersuisoq for kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger, Siumuts Erik Jensen, blevet indstillet til at blive medlem af Naalakkersuisut for fiskeri og fangst.

Vil koncentrere sig om Inatsisartut-arbejdet

Under pressemødet forklarede formanden for Siumut Kim Kielsen, at Karl Kristian Kruse selv har ønsket at koncentrere om Inatsisartut-arbejdet:

- Jeg kan kort svare det med, at han selv har ønsket at være en del af Inatsisartut, og det har jeg respekteret, sagde Siumuts formand Kim Kielsen under repræsentantionen af de kommende ni medlemmer af Naalakkersuisut.

Karl Kristian Kruse var medlem af Naalakkersuisut for fiskeri og fangst ved den seneste koalition mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, og har været med til at formulere den seneste koalitionsaftale mellem partierne Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai.