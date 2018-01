Kruse fortsætter hemmelighedskræmmeri

Dermed holder naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Karl Kristian Kruse fortsat kortene ualmindeligt tæt til kroppen, selv om fiskeriloven kan få en helt særlig betydning for samfundsøkonomien.

Erstatningskrav

Kammeradvokaten skulle vurdere, hvilken juridisk og erstatningsmæssig betydning en ophævelse af de tidsubegrænsede kvoter ville få i form af erstatningskrav fra erhvervslivet.

Sermitsiaq.AG erfarer, at udvalget på et møde i februar er blevet stillet i udsigt, at man kun vil få et referat af, hvad kammeradvokaten mener om erstatningsrisikoen for landskassen.

Udleveres ikke

Selve rapporten udleveres ikke, selv om selvsamme politikere får en central rolle i behandlingen af lovforslaget, som fiskeridepartementets egne embedsfolk vurderer til koste et større trecifret millionbeløb i blandt andet mistede skatteindtægter. Og erhvervslivet har allerede barslet med erstatningskrav, der kan løbe op i et større milliardbeløb.

Uvidenhed

Befolkningen, medierne og de folkevalgte politikere holdes dermed i uvidenhed om, hvad kammeradvokaten helt præcist vurderer. Medlemmerne af Inatsisartut får dermed særdeles svært ved at vurdere og danne sig et overblik over, hvad en ny fiskerilov vil koste landskassen og i sidste ende den grønlandske velfærd.

Grønlands Erhverv (GE) er stærkt kritisk over for Kruses hemmelighedskræmmeri.

- GE har søgt aktindsigt to gange og er blevet afvist med to meget forskellige begrundelser, hvilket i sig selv er dybt problematisk: Først nægtes vi aktindsigt med henvisning til, at det omtalte dokument endnu ikke har været forelagt politikerne. Anden gang, efter at lovforslaget er fremsendt til Inatsisartut, er begrundelsen en anden, nemlig at nogle rederier har meddelt, at de vil rejse krav om erstatning, hvis fiskeriloven vedtages som fremlagt og kvoterne opsiges uden behørigt varsel. Og at kammeradvokatens redegørelse derfor nu gives en helt anden betydning, siger direktør i Grønlands Erhverv Brian Buus Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Grov tilsidesættelse

- Offentligheden, medierne og Inatsisartuts politikere må altså ikke se og selv vurdere, hvordan Kammeradvokaten vurderer risikoen for en erstatningssag. Alle - undtagen Naalakkersuisut - forbydes adgang til dette vigtige dokument, men må tage Naalakkersuisuts ord for gode varer. Og det er selvom Inatsisartut har ansvaret for, at en helt central, ny lovgivning ikke indebærer urimeligt store risici for det grønlandske samfund, siger en stærkt bekymret GE-direktør, der mener, at offentlighedsprincippet i alle dets vigtige betydninger er groft tilsidesat.

Tavs som graven

Sermitsiaq.AG har sendt en række spørgsmål til Karl Kristian Kruse for at få svar på, hvorfor kammeradvokatens rapport skal holdes hemmelig for politikerne. Sermitsiaq.AG har endnu ikke modtaget svar på trods af, at der nu er gået over en måned siden spørgsmålene blev fremsendt til ministerens sekretær.