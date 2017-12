Kruse afviser urent trav om kvoter

Naalakkersuitsut har indtryk af, at Departementet for Fiskeri og Fangst administrerer efter reglerne.

Det fremgår af et svar på et § 37-spørgsmål fra løsgængeren Michael Rosing om genfordelingen af kvoterne for hellefisk for Nordvestgrønland og Sydvestgrønland. Han spørger ind til en genfordeling, som skulle have fundet sted i starten af november.

- Er det korrekt at man … tildelte fartøjer som Royal Greenland er ejer eller medejer af større kvoteandele end de øvrige rederier? spørger Michael Rosing blandt andet.

Royal Greenland har ikke samlet fået mere

Naalakkersuisoq for fisker og fangst, Karl-Kristian Kruse (S) svarer ikke klart på, hvorvidt Royal Greenland ved refordelingen i starten af november fik mere end de øvrige rederier. Men han fremhæver, at der har været mere end en genfordeling.

- Da der blev refordelt fire gange, har Royal Greenland Ikke fået større del af kvoterne i det samlede forløb, skriver han i sit svar.

Kvoten skal fiskes op

Han forklarer endvidere, at refordelingen sker for at sikre, at hele kvoten bliver udnyttet. Typisk vil man i september/oktober skabe sig et overblik over, om der er rederier, der ikke opfisker deres kvote.

- Departementet for Fiskeri og Fangst, i samarbejde med erhvervets repræsentanter foretager på den baggrund en såkaldt refordeling, hvor kvoter, der er omfattet af refordelingen refordeles til fiskeriselskaber, der vurderes at have ledig fiskekapacitet, skriver Karl-Kristian Kruse (S).

- Disse selskaber skal samtidig have den fonødne parathed til straks, at kunne påbegynde fiskeriet. Derudover vurderes det, hvor stor restmængde der er af selskabets oprindelige kvote, samt hvorvidt deres fartøjer vil, indenfor en given periode, have mulighed for at fiske den tildelte ekstrakvote op.

Der bliver sidenhen fulgt op på, om det ser ud til at kvoterne nu bliver fisket op.

- Såfremt ekstrakvoten efter en periode, alligevel ikke kan blive fisket op, vil der ske endnu en refordellng. Refordellngeme fortsætter indtil kvoten bliver fisket op.

Det er på den måde, at der er sket fire refordelinger i år.

Indtryk

Michael Rosing (UP) vil også gerne vide om Naalakkersuisut har sikret sig, at de forskellige aktører er blevet behandlet lige under genfordelingen, samt om den er sket efter saglige kriterier.

- Det er Naalakkersuisuts indtryk at Departementet for Fiskeri og Fangst bestræber sig på at behandle fiskeriselskaber lige. såfremt disse har lige forhold, skriver Karl-Kristian Kruse (S).

- Det er endvidere Naalakkersuisuts indtryk, at Departementet for Fiskeri og Fangst administrerer kvotefordelingen i overensstemmelse med gældende regler.