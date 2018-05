Kronprinsen: Grønlandsk gave blandt de bedste

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. maj 2018 - 16:11

Det kan ofte være svært at finde den helt rigtige gave til en person, når fødselaren er royal og modtager omkring 1.800 gaver.

Men tilsyneladende ramte Grønlands Julemærkefond fuldstændig plet, da den valgte et billede af kunstneren bag årets julemærke, Gukki Nuka som gave.

Billed Bladets hofreporter Trine Larsen mener, at det muligvis er den gave, der betyder mest for Kronprinsen.

- Det tror jeg, han er blevet helt vildt glad for, fordi det vækker gode minder om Grønland, siger hun til TV2.

Gestus for kronprinsens engagement

Billedet af Gukki Nuka viser - som det kan ses - en isbjørn. Og det er et meget bevidst valg, fortæller Gukki Nuka til Sermitsiaq.AG.

- I gammel tid, når inuit havde en drøm om et dyr, blev dyret både ens beskytter og man fik alle dens stærke egenskaber.

- Kronprinsen har gang på gang bevist, at han har isbjørnens styrke og udholdenhed forklarer Gukki Nuka.

- Derfor valgte Julemærke-komitéen og jeg at han skulle have billedet af isbjørnen som en gestus for hans store engagement i Grønland og grønlænderne.

Sejlbåden Nanoq

Julemærkefonden valgte Gukki Nuka, fordi de blev særdeles glade for det julemærke, som Gukki Nuka designede sidste år.

- Han formåede med sit julemærke, at tage fat på emnet om seksuelle overgreb på en anden og kunstnerisk måde, siger Julemærkefondens formand, Augusta Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

- Så på den måde lærte vi ham at kende.

- Formanden for den danske støttekomité, Frida Waaben vidste så, at han havde et værk med nanoq, isbjørnen. Så det var den helt oplagte gave til ham.

Augusta Jerimiassen (th) og Frida Waaben foran Dannebrog Privatfoto Ideen blev ikke mindre oplagt, fordi komiteen vidste, at kronprins Frederik har en sejlbåd kaldet Nanoq.

- Han blev rigtig glad

Augusta Jerimiassen overrakte gaven samme Frida Waaben i forbindelse med en reception på Dannebrog. De var inviteret, fordi Kronprins Frederik er protektor for Julemærkefonden. Og selvom der ved den slags begivenheder ikke er mulighed for at tale med de kongelige, så er Augusta Jerimiassen ikke i tvivl om kronprinsens reaktion.

- Jeg kunne se på ham, at han blev rigtig glad for gaven. Frida nåede også at fortælle ham, at der står en personlig hilsen fra Gukki Nuka på bagsiden.

Udover isbjørnen fik kronprinsen også et puslespil lavet på baggrund af sidste års julemærke - en hilsen til familiemennesket Frederik.

Privatfoto - Det var en stor oplevelse, at være med til. Det er tydeligt, at han er et varmt menneske, fastslår Augusta Jerimiassen.

Promovere grønlandske kunstnere

Oprindeligt lavede Gukki Nuka bjørnen som en hyldest til rockbandet Nanook, som han sætter stor pris på.

Men nu er den altså også blevet til en gave, som Kronprinsen tydeligt værdsatte, og Gukki Nuka fortæller, at han er beæret over at han blev valgt af Julemærke-komitéen.

- Jeg er glad for at det får lidt opmærksomhed i medierne da det på den måde promoverer os grønlandske kunstnere i Danmark, som kan være svær at bryde lydmuren på som grønlandsk kunstner.

- Der er så mange talentfulde grønlandske kunstnere så selv om kunstværket er lavet af mig så repræsenterer det os alle.

Augusta Jerimiassen, der selv er billedkunstner, er enig.

- Det er vigtigt for Julemærkefonden at promovere vores kunstnere. Det er jo en af vores opgaver, siger hun.