Kronprinsen om syg prins Henrik: Det går fremad

Kronprins Frederik har været på Rigshospitalet og besøge sin far.

Det skriver både BT og Ekstra Bladet.

Prins Henrik blev søndag fløjet hjem fra Egypten, hvor han har været indlagt på hospitalet.

Siden har han været indlagt på Rigshospitalet, hvor han ifølge kongehuset skal gennemgå yderligere undersøgelser.

Kronprinsen kunne torsdag formiddag fortælle til BT, at "det går fremad".

- Han er i gode hænder. Nu venter vi bare stille og roligt, lød det fra kronprinsen ifølge avisen.

Også Ekstra Bladet hat talt med kronprinsen, da han var på vej nytårskur i Fonden for Entreprenørskab på Børsen i København.

- Han er i de bedste hænder, og jeg har besøgt ham, siger kronprinsen til Ekstra Bladet.

- Det er bare om at prøve at få ham godt på fode igen.

I en pressemeddelelse fra kongehuset lød det søndag, at prins Henrik havde været i Sharm El Sheik, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly, siden 4. januar.

- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital. Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, lød det således.

Den seneste indlæggelse kommer efter en række sygdomsforløb gennem det seneste år. I efteråret sidste år meldte kongehuset ud, at prins Henrik lider af demens.

Ifølge Ekstra Bladet oplyser kongehusets kommunikationsafdeling, at prins Henrik stadig er indlagt på Rigshospitalet.