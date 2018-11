Kronprins Frederik slog iskernen over

Walter Turnowsky Onsdag, 28. november 2018 - 12:52

I dag, onsdag indviede kronprins Frederik to nye laboratorier på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Laboratorierne vil sammen med udviklingen af DTU Sisimiut Campus i Grønland komme til at spille en væsentlig rolle i DTU’s arktiske forskning. Laboratorierne skal blandt andet bruges som element i at uddanne flere arktiske ingeniører, der i tæt samarbejde med omverdenen kan bidrage til bæredygtig vækst i det grønlandske samfund.

Inden selve åbningen deltog kronprinsen i et symposium om arktisk byggeri. Den del af programmet blev indledt med et foredrag om hytter i Nordøstgrønland af Inge Bisgaard, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum. Og i de mindste en af hytterne har kronprinsen et personligt kendskab til. Han har nemlig overnattet i hytten, men det viste sig at ovnen i hytten var utæt. Efterfølgende har kongehuset doneret en ny ovn.

Efter symposiet bliver selve de to laboratorier indviet. Indvielsen skete ved, at kronprinsen slog en iskerne over ved hjælp af en istuk. Og ja, han klarede det i et hug.

Borgmester Malik Berthelsen (S) fra Qeqqata Kommunia var en af talerne ved ved åbningen.

Selvstyret var repræsenteret af lederen af repæsentationen i København, Lida Skifte Lennert.

Laboratorierne skal gå i dybden med teknisk geologi, geoteknik og udvikling af bæredygtige byggematerialer. Laboratorierne vil danne grundlag for analyser og forskning, der kan tage de udfordringer op, som klimaforandringer og pres på jordens ressourcer stiller til byggeri og anlæg over hele verden. Med de nye laboratorier styrker DTU sin position som internationalt eliteuniversitet.