Kronik: Tre nye lufthavne svarer til 17 Storebæltsbroer

De tre nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq koster anslået 3,6 milliarder kroner, og i finansloven for 2018 har Naalakkersuisut beskrevet, hvor pengene skal komme fra.

Største investering siden 1979

- Dette er langt den største investering i et projekt, siden hjemmestyret blev indført i 1979. For at give den danske læser et nærmere begreb om, hvilken størrelsesorden dette har for den grønlandske økonomi, kan det, ved at bruge befolkningstallet som omregningsfaktor, siges, at dette svarer til, at det danske Folketing besluttede at bruge ca. 360 mia. kr., hvilket svarer til 17 storebæltsbroer, på et enkelt projekt, skriver Jens-Pavis Brandt, der til daglig er selvstændig turistguide og jæger.

Han gør de danske JP-læsere opmærksom på følgende:

- De fleste vil derved kunne forstå, at en investering af denne størrelsesorden kommer til at have en enorm betydning for den grønlandske økonomi i rigtig mange årtier.

Han påpeger, at beslutningen om at bygge lufthavnene alene er foretaget på mavefornemmelse uden forudgåender analyser.

Han anklager den grønlandske presse for ikke at være kritisk om beslutningen, fordi den skulle være afhængige af den direkte støtte fra Selvstyret.

Danmark kommer til undsætning

- En anden årsag kan være, at der nok er en udbredt forventning om, at Danmark kommer os til undsætning, hvis vi kommer i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Det kan lede til økonomisk uansvarlighed, idet vi ser en redning for os, hvis denne enorme investering viser sig at gå galt. Og det kan virkelig gå galt, pointerer kronikøren, der understøtter sin pointe med, at både det Økonomiske Råd og Nationalbanken har advaret mod lufthavnsbyggerierne.

