Krokodille spiser mand under dødelig storm i Filippinerne

Før en tropisk storm lørdag ramte den filippinske ø Palawan, mistede en mand livet i krokodilleangreb.

Under optræk til en tropisk storm i Filippinerne har en mand mistet livet, da han ville sikre sin båd mod uvejret.

53-årige Abdulsalam Binang Amerhasan blev spist af en krokodille ved byen Bataraza, fortæller politiet på øen Palawan.

I silende regn gik Amerhasan torsdag ned til den nærliggende flod for at fortøje sin båd, da stormen Tembin nærmede sig øen.

Men manden vendte ikke tilbage, og en time senere blev hans kone urolig.

Hun bad naboer om hjælp, og de begyndte at lede efter manden, da de mente, at han kunne have været udsat for en ulykke.

- Lokalsamfundet igangsatte en eftersøgning langs floden, indtil de fik øje på offerets livløse krop, der under tumultagtige scener blev spist af en krokodille, oplyser politiet.

Det fremgår ikke af politiets rapport, hvad der skete med krokodillen.