Kritik: - Rod på børneområdet i Kujalleq

I en tidligere udgave af artiklen var både Kommune Kujalleq og Qeqqata omtalt. Artiklen handler udelukkende om Kommune Kujalleq. Vi beklager.

Det sejler fortsat på børn- og ungeområdet i Kommune Kujalleq.

Det mener den erfarne sagsbehandler Jakob Noahsen, der siger, at han har været igennem et usædvanligt rodet ansættelsesforløb i kommunen.

- Synd for børnene

Han beskriver, hvordan der hverken har været styr på hans arbejdsopgaver, hans ansættelseskontrakt eller hans arbejdsted.

Han kom endda til at sidde med følsomme børnesager uden at han på noget tidspunkt havde underskrevet en erklæring om tavshedspligt.

Jakob Noahsen ønsker ikke længere at arbejde for Kommune Kujalleq, da han mener, at ledelsen ikke har styr på socialområdet.

- Det er synd for børn og unge samt deres familier, for i sidste ende betyder det jo, at de ikke får den rette hjælp, siger han.

Ønskede oplysning om opgaver

Sagen startede i september, hvor Jakob Noahsen uopfordret søgte en stilling i Kommune Kujalleq.

På sit CV kunne han pege på over 20 års erfaring på børn- og ungeområdet i den gamle Nuuk Kommune og siden i Kommuneqarfik Sermersooq, deraf de12 år som leder.

LÆS: Børnetalsmand bekymret over situationen i Kujalleq

Han fik tilbudt en stilling som sagsbehandler i børn- og ungeforvaltningen og fik tilsendt en foreløbig ansættelseskontrakt.

Jakob Noahsen bad om nærmere oplysninger om sine arbejdsopgaver, men fik aldrig noget svar.

Hørte om arbejdsplads i lufthavnen

Han valgte alligevel at rejse til Qaqortoq i starten af november, da han havde fået lovning på, at han nok skulle få svar.

LÆS: Ny indsigt bekræfter sejlende socialafdeling

Han blev dog noget forbløffet, da han tilfældigt mødte en bekendt i lufthavnen i Narsarsuaq, som kunne fortælle, at han havde hørt, at han var ansat i Familiecentret. Den pågældende er ikke ansat i kommunen og arbejder ikke med socialområdet.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg havde fået at vide, at jeg skulle arbejde i forvaltningen.

Følsomme sager uden tavshedspligt

Ankommet til Qaqortoq tog han op til kommunen og fik bekræftet, at han ganske rigtigt skulle arbejde i Familiecentret.

Her blev han budt pænt velkommen, men den fungerende leder kunne ikke fortælle Jakob Noahsen, hvad han skulle arbejde med.

Hun lovede dog at undersøge det.

LÆS: Kommune efter kritik: Vi er i gang med at rydde op

I mellemtiden fik Jakob Noahsen overdraget nogle børnesager, som han skulle kigge på.

- Det var følsomme sager, og jeg havde jo hverken underskrevet en kontrakt eller en erklæring om tavshedspligt.

- Jeg måtte jo slet ikke sidde med de sager, siger han.

Manglende journaler

Han fortæller også, at familiecenteret ‘tog folk ind fra gaden’ for at tilbyde dem hjælp.

Dette skete ifølge ham uden, at der blev oprettet en sag på dem. Således mener han. at forvaltningen ikke har overblik over, hvilke borgere, der har anmodet om hjælp.

- Ikke styr på tingene

Efter fire uger kom han til et møde med kommunens HR-chef, hvor han pludselig fik tilbuddet om at vælge mellem to nye stillinger, stillinger, der ifølge ham ikke har været slået op.

Efter noget betænkningstid takkede han nej, og meddelte desuden, at han ikke agtede at skrive under på en kontrakt, hvor et forkert arbejdssted og en anden daglig leder fremgik.

For ham var det blot endnu et tegn på, at der ikke er styr på tingene.

- Mit billede er, at ledelsen ikke har styr på, hvad der arbejdes med eller hvem der har ansvaret, siger Jakob Noahsen.

Kujalleq har ikke hørt kritikken

Hos Kommune Kujalleq afviser man den generelle kritik fra Jakob Noahsen.

- Jeg genkender ikke det billede, som Jakob Noahsen beskriver, skriver konstitueret socialchef Peter Sonberg i en mail til Sermitsiaq.AG.

Peter Sonberg understreger, at han ikke kan kommentere på selv forløbet omkring Jakob Noahsens ansættelse, da der er tale om en personalesag, som han ikke må udtale sig om.

Derudover undrer han sig over, at han ikke har hørt kritikken direkte fra Jakob Noahsen.

- Denne kritik har han desuden ikke fremført overfor mig eller sin overordnede, som er almindelige kutyme, skriver Peter Sonberg.

Har hørt fra andre

Når Jakob Noahsen vælger at stå frem, så skyldes det, at andre efterfølgende har fortalt ham, at de har oplevet lignende rodede forløb.

Jakob Noahsen peger desuden på, at både Selvstyrets tilsynsenhed og MIO har kritiseret Kommune Kujalleqs håndtering af børn- og ungesager.

- Hvordan vil kommunen rette op på de problemer, når de ikke har styr på deres struktur og desuden skræmmer medarbejdere væk, siger Jakob Noahsen.

Har du erfaringer med socialforvaltningen i Kommune Kujalleq, så høre vi gerne fra dig. Skriv til walter@sermitsiaq.gl