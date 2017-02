Kritik af rensdyrjagt afvises

Det forklarer Departementet for Fiskeri og Fangst i anledning af, at WWF har kritiseret de nye jagttider.

- Rensdyr er en ressource for os her i Grønland, og hvis man går ud og skyder dem om vinteren, så får man ikke fuldt udbytte af den her ressource, sagde Kaare Winther Hansen fra WWF til KNR.

Departementet for Fiskeri og Fangst med Hans Enoksen i spidsen forklarer i en pressemeddelelse, hvorfor man pludselig tillader jagt på rensdyr i tre uger i vinterperioden fra den 18. februar til 10. marts. En beslutning, der ikke følger resultatet af en høringsperiode i maj/juni 2016.

Læs også: Vinterjagten på rensdyr ændret i sidste øjeblik

- Den ny Naalakkersuisoq for Fangst har imidlertid besluttet efter genvurdering også at åbne for begrænset vinterjagt af 150 rensdyr i Region Akia-Maniitsoq og dette er en politisk beslutning, som er taget på baggrund af ansøgning fra NAPP med støtte fra KNAPK. Samtidigt blev kvoten i Region 4 (Ameralik) og Region 5 (Qeqertarsuatsiaat) hævet fra 100 til 150 rensdyr, skriver departementet og lægger til grund:

- Beslutningen er begrundet med fangerviden, jævnfør fangst- og jagtlovens § 2 om inddragelse af fangerviden i beslutningsprocessen.