Kritik mod oppositionspartierne: Stop med at stemple Naalakkersuisut som utroværdige

Onsdag, 07. november 2018 - 16:43

- Som nyvalgt medlem i Inatsisartut og er lige startet som politiker i vort land, så er det meget overraskende for mig at blive bekendt med, hvor stort kampene er mellem partierne. Endog er det således, at man ikke sætter de kommende politiske beslutninger i centrum, men desværre sættes det politiske spil højest.

Det skriver Bentiaraq Ottosen i en pressemeddelelse, der ikke forstår, hvorfor Partii Naleraq, med støtte fra Inuit Ataqatigiit, fremtillede mistillidsvotum mod naalakkersuisoq for erhverv Aqqalu Jerimiassen. Men et flertal i Inatsisartut afviste mistillidsvotummet.

- Skal det være således, at et parti skal kæmpe for sine målsætninger og gør dette ved at vælte andre partier, igen og igen, samt prøver at stemple dem som utroværdige for at opnå sine egne målsætninger?, spørger Bentiaraq Ottosen.

Han opfordrer i stedet, at partierne skal kæmpe for de sager, som blev bragt op under valgkampen tidligere på året.

- Lad os nu skabe og realisere de udsagn vi har sagt under valgkampen, da disse har skabt forhåbninger og vi selv har sagt, at vi gerne vil etablere samarbejde med andre.

- Vi leger ikke og vi gør alt hvad vi kan. Og hvis nogen har gjort ulovligheder, ja så har vi alle forpligtiget til at give nogen konsekvenser uden at acceptere disse. Dog skal det også ikke være sådan, at alle former for muligheder der ligner disse, skal bruges til at opnå magt, lyder det fra Bentiaraq Ottosen.