Kritik mod IA: Velhavende skal da ikke straffes

Som avisen AG skriver i denne uge, så vil Inuit Ataqatigiit have indført topskat i Grønland.

- Indkomster på over en million kroner. For os er det et hovedmål at mindske uligheden, sagde IA's formand Sara Olsvig blandt andet til AG.

Atassuts ungdomsorganisation er langer ud efter Sara Olsvig. Formand for Atassut Ungdom Aqqalu Jerimiassen skriver i en pressemeddelelse, at tanken om at indføre topskat er lig med lukning af muligheder i landet.

Bidrager allerede meget

- Tag nu en højere uddannelse, så skal vi sørge for, I får regninger. Skab arbejdspladser, men vi skal tage halvdelen af jeres indkomst. Det er præcis sådan formanden for IA (Sara Olsvig red.) siger til befolkningen, siger Aqqalu Jerimiassen.

De brede skuldre skal bærer en større byrde, lød det fra Sara Olsvig. Men Atassut Ungdoms formand er også imod disse udtalelser.

- Velhavende og mellemindkomstgruppen bidrager allerede meget gennem skat, og der er aldrig skattelettelser for dem. Der kan man allerede se, at der er ulighed, fremhæver Aqqalu Jerimiassen.

Skab nu muligheder

Indførelse af topskatten vil ramme hårdt for landet, mener han.

- Hvis landet skal fungere stabilt erhvervsmæssigt og i turismeområdet, kan man da ikke straffe, dem der gerne vil starte private virksomheder. Topskatten vil drukne mulighederne, påpeger Aqqalu Jerimiassen.

Ifølge Atassut Ungdomsformanden indførelsen af topskatten også betyde, at Grønland vil blive nødt til at hente arbejdskraft fra udlandet, såsom læger og tandlæger.

- Man skal da ikke straffe dem, der er veduddannede, eller dem, der har arbejdet hårdt for at åbne virksomheder. Skab nu muligheder i stedet for begrænsninger, lyder det fra Aqqalu Jerimiassen.

