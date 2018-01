Kritik: Air Greenland svigter Uummannaq  

Kasper Salomonsen skulle i lighed med en række andre passagerer være fløjet fra Uummannaq til Ilulissat sidste fredag, 19. januar. Men flyvningen blev aflyst på grund af tekniske problemer.

- Air Greenland er meget dårlig til at give information i sådanne tilfælde. Jeg fik en opringning i de fem dage, som jeg sad fast deroppe, siger han til Sermitsiaq.AG.

Hyppige forsinkelser

Først var der meldinger om, at flyvingen onsdag også skulle aflyses, siden kom så beskeden om, at den alligevel bliver gennemført - omend forsinket.

- Det sætter jo hele samfundet deroppe i stå i næsten en uge, når folk fra Uummannaq ikke kan komme hjem. Og vi andre mangler på vores arbejdsplads andre steder i landet, siger Kasper Salomonsen, der var i Uummannaq i tjenesteligt ærinde.

Når han og de andre passagerer, han talte med, er frustreret over aflysningen skyldes det, at det så langt fra er første gang, det sker.

- Det sker igen og igen, og oftes er det på grund af tekniske problemer. Air Greenland nedprioriterer Uummannaq, når de ikke sætter en ekstra flyvning ind i stedet for den aflyste.

Kasper Salomonsen forstår ikke, hvorfor man ikke ikke tager en helikopter fra Ilulissat og så udsætter en flyvning til Qasigiannguit eller Qeqertarsuaq i en dags tid for at hente de strandede passagerer i Uummannaq.

Mangler medicin

Og så Kaleeraq M. Andersen har mærket konsekvenserne af aflysningerne. Han har i over en uge forgæves ventet på vigtig medicin til sin gigtsygdom.

- Jeg har svært ved at gå og mit syn bliver stadig dårligere, fordi jeg mangler min medicin, siger han til Sermitsiaq.AG.

Også Kaleeraq M. Andersen oplever hyppige aflysninger på grund af tekniske problemer. Både han og Kasper Salomonsen mener, at det peger i retning af, at helikopteren er ved at være nedslidt.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Air Greenland.